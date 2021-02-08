Fırıncının Karısı filmi! Fırıncının Karısı konusu nedir? Fırıncının Karısı oyuncuları kimdir?

Komedi türünde 2019 yılında en çok merak edilen Fırıncının Karısı filminin yönetmenliğini Murat Onbul, senaristliğini ise Murat taşkent yaptı. İzleyenlerin merakla takip ettiği Fırıncının Karısı filminin başrolünde Büşra pekin bulunuyor. Peki Fırıncının Karısı konusu nedir? Fırıncının Karısı oyuncuları kimdir? sorusunun yanıtı sizlerle!

FIRINCININ KARISI KONUSU NEDİR?

Naif bir kadın olan Ferdane (Büşra Pekin) ve kocası fırıncı Mustafa (Alper Kul) ile sıradan bir yaşamı vardır. Genelde kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarındaki sıradışı değişiklikler Ferdane'nin gözünden kaçmaz. Bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de kısa zamanda yanıldığını anlar. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdane, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail'in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü "Vahdi Dede"nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerinde Büşra Pekin ve Alper Kul'un paylaştığı komedi filmi Fırıncının Karısı oyuncularında Korhan Herduran, Seda Türkmen, Ferdi Sancar, Ayça Koptur, Beyti Engin yer alıyor.