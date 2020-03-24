Fırıncılardan fahiş rakamlara satılan maske isyanı
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Antalya, Kumluca

Fırıncılardan fahiş rakamlara satılan maske isyanı

Fırıncılardan fahiş rakamlara satılan maske isyanı Antalya'nın Kumluca ilçesinde fırıncılar, korona virüs vakasından önce 50 tanesini 13 TL'ye aldıkları maske paketinin 250 TL'ye çıkmasına isyan etti.

24.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:46
Fırıncılardan fahiş rakamlara satılan maske isyanı

Fırıncılardan fahiş rakamlara satılan maske isyanı

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Kumluca ilçesinde fırıncılar, korona virüs vakasından önce 50 tanesini 13 TL'ye aldıkları maske paketinin 250 TL'ye çıkmasına isyan etti.

Kumluca ve Finike ilçelerinde fırın satın alma sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Demircan, gıda satan sektörlerden hijyen kurallarına dikkat edilmesini, çalışma esnasında mutlaka maske ve eldiven kullanmaları istendiğini hatırlattı. 46 tane personel çalıştırdıklarını, bir maskenin 2 saatten fazla kullanılmadığını söyleyen Demircan, ekmeklerin sıcak olması sebebiyle eldivenleri yakması sonucu, bir eldiveni ancak 3 veya 4 tane ekmeği paketlemek için kullanabildiklerini, günlük en az 10 paket maske kullandıklarını belirtti.

Demircan, "Biz içinde 50 adet maske bulunan paketleri daha önce 13 TL'ye alıyorduk. Şimdi tam 250 TL'ye alıyoruz. Ne oldu da 250 TL oldu. Biz ekmeğin fiyatını arttırmadık. Çünkü biz gıda sektörüyüz. Biz hijyene uymazsak sağlık olmaz. Bunun önüne geçilmesi lazım" çağrısında bulundu.

Fırıncılardan fahiş rakamlara satılan maske isyanı

Kaynak: İHA

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Fırıncılardan fahiş rakamlara satılan maske isyanı

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