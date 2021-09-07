Fırına gizlenen uyuşturucuya 1 gözaltı
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Fırına gizlenen uyuşturucuya 1 gözaltı

Fırına gizlenen uyuşturucuya 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'de, jandarma ekibinin evde yaptığı aramada, fırın içine gizlenen uyuşturucu ele geçirilirken, E.Ç. gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de, jandarma ekibinin evde yaptığı aramada, fırın içine gizlenen uyuşturucu ele geçirilirken, E.Ç. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği EÇ.'yi takibe aldı. Bayramdere köyü Buzağılık mevkisinde E.Ç., motosikletine yüklediği 36 kilo kubar esrar ile yakalandı. Ekipler, daha sonra E.Ç.'nin evinde yaptığı aramada fırın içine gizlenen 218 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Ç. hakkında soruşturma sürüyor.


Fırına gizlenen uyuşturucuya 1 gözaltı
Fırına gizlenen uyuşturucuya 1 gözaltı
Fırına gizlenen uyuşturucuya 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran

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