Fire Flux Esports, Fire Flux Young VALORANT takımını duyurdu

Ülkemizde ve dünyada hızla büyüyen VALORANT espor arenasında takımlar yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Türk VALORANT arenasında sevilen takımlardan biri olan Fire Flux Esports, 27 Eylül Pazartesi günü genç oyunculardan oluşan Fire Flux Young isimli takımını duyurdu.

Takımın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda "Gençlere olan inancımızla çıktığımız bu yolculukta Fire Flux Esports'un geleceğini teslim edeceğimiz FF Young takımını sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." sözleri ile birlikte Rose, bek0, skyLeN, Wo0t ve Y2J'den oluşan takım tanıtılmış oldu.

Duyurunun ardından yaptıkları paylaşımlarda ise takımın koçu Salih "marqnue" Onaran "hoşgeldiniz my babies <3", Erim "Mavera" Şaşal ise "hoşgeldiniz aslan parçaları" açıklamalarında bulundu.

Fire Flux Young takımı kadrosu

Eray "Y2J" Budak

Asil "skyLeN" Yalçın

Berkan "bek0" Telli

Rose

Wo0t

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