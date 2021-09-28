Fire Flux Esports, Fire Flux Young VALORANT takımını duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fire Flux Esports, Fire Flux Young VALORANT takımını duyurdu

Playerbros - Haberler | Gamegar
Fire Flux Esports, Fire Flux Young VALORANT takımını duyurdu

firefluxesports Fire Flux Young takımını duyurdu!

Ülkemizde ve dünyada hızla büyüyen VALORANT espor arenasında takımlar yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Türk VALORANT arenasında sevilen takımlardan biri olan Fire Flux Esports, 27 Eylül Pazartesi günü genç oyunculardan oluşan Fire Flux Young isimli takımını duyurdu.

Takımın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda "Gençlere olan inancımızla çıktığımız bu yolculukta Fire Flux Esports'un geleceğini teslim edeceğimiz FF Young takımını sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." sözleri ile birlikte Rose, bek0, skyLeN, Wo0t ve Y2J'den oluşan takım tanıtılmış oldu.

Duyurunun ardından yaptıkları paylaşımlarda ise takımın koçu Salih "marqnue" Onaran "hoşgeldiniz my babies <3", Erim "Mavera" Şaşal ise "hoşgeldiniz aslan parçaları" açıklamalarında bulundu.

Fire Flux Young takımı kadrosu

Eray "Y2J" Budak

Asil "skyLeN" Yalçın

Berkan "bek0" Telli

Rose

Wo0t

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy
Spor Umut Meraş Mario Balotelli Ali Palabıyık
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fire Flux Esports, Fire Flux Young VALORANT takımını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:17:39. #1.11#