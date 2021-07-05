Fırat Nehrine düşen kediyi itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri'ne düşen bir kedinin çıkamadığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Merdiven yardımıyla kedinin bulunduğu alana inan itfaiye eri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. durumu iyi olan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı