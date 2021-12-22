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Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı İzmir'de jandarma ekipleri, suç makinelerini yakaladı İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan...

MENDERES, İZMİR (İHA) - Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri, suç makinelerini yakaladı

İZMİR - İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri ile çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli belirlendi.

20 - 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 17 yıl, 44 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Seferihisar Bengiler Mahallesi'nde, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.Ö., Kınık Yayakent Mahallesi'nde, 'Hırsızlık' suçundan hakkında 22 yıl 47 ay 70 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., Menderes ilçesi Gölova Mahallesi'nde, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ise Dikili ilçesinde yakalandı.

Hepsi tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyelere sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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