Fiorentina - Sampdoria Maçı Saat Kaçta? Fiorentina - Sampdoria hangi Kanalda? Fiorentina - Sampdoria ne zaman?
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Fiorentina - Sampdoria Maçı Saat Kaçta? Fiorentina - Sampdoria hangi Kanalda? Fiorentina - Sampdoria ne zaman?

02.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:40
Fiorentina - Sampdoria Maçı Saat Kaçta? Fiorentina - Sampdoria hangi Kanalda? Fiorentina - Sampdoria ne zaman?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?.

Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FİORENTİNA-SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Sampdoria 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.CBC Sport, Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacaktır.

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