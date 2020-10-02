Fiorentina - Sampdoria Maçı Saat Kaçta? Fiorentina - Sampdoria hangi Kanalda? Fiorentina - Sampdoria ne zaman?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?.