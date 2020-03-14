Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı
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İtalya Serie A, Fiorentina, İtalya, Güncel

Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı

İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina; futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

14.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:15
Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı

İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina; futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İtalya temsilcisinde daha önce Dusan Vlahovic'in de korona virüse yakalandığı duyurulmuştu.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbolda da vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımda korona virüse yakalanan isimleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan temsilcisi futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 kişinin de evlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Fiorentina daha öncede futbolculardan Dusan Vlahovic'in korona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim. Ona da bir gol atacağım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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