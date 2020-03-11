Finike'de ölü bulunan 7 köpekte zehirlenme şüphesi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Finike'de ölü bulunan 7 köpekte zehirlenme şüphesi - Haber
Güncel

Finike'de ölü bulunan 7 köpekte zehirlenme şüphesi

ANTALYA'nın Finike ilçesinde son günlerde farklı noktalarda 7 sokak köpeği ölü bulundu.

11.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:57
Finike'de ölü bulunan 7 köpekte zehirlenme şüphesi

ANTALYA'nın Finike ilçesinde son günlerde farklı noktalarda 7 sokak köpeği ölü bulundu. Zehirlenme belirtisi gösteren 4 köpek ise kurtarılarak veterinerde tedaviye alındı. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karşıyaka Mahallesinde oturanlar, farklı günlerde ve farklı noktalarda köpek ölüsü görünce muhtar Erdoğan Ulutaş'a haber verdi. Muhtar Erdoğan Ulutaş da belediyeyle irtibata geçerek yardım istedi. Ölmediği belirlenen Kum Mahallesinden 3 sokak köpeği mahalle sakinleri tarafından, Karşıyaka Mahallesinden 1 köpek de sahibi tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı. Olayın ardından bir kişi, köpeklerin zehirlendiği iddiasıyla Finike Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulununca soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Erdoğan Ulutaş, son 4-5 günde mahallenin farklı noktalarında 7 köpeğin öldüğüyle ilgili ihbar aldıklarını, belirterek, şunları söyledi: "Son 4- 5 günde vatandaşların ihbarıyla yaklaşık 7 köpek ölü bulundu. Can taşıyan bu hayvanlara vatandaşların bilinçli olarak böyle bir kötülük yapacağına inanmak istemiyorum. Karşıyaka Mahallesindeki piknik alanımızda şu anda 20-30 köpek var. Hayvansever vatandaşlarımız sağ olsunlar köpeklere ekmek, su veriyor. Ölen köpeklerden biri de orada bulundu. Planlı olarak zehirlenmiş olsa oradaki köpeklerin hepsi zehirlenirdi. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık."Veteriner Onur Karabulut, köpeklerin tarım ilacından zehirlenmiş olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, klinikte uygulanan tedaviyle hayvanların sağlığına kavuştuğunu kaydetti.BAŞKAN GEYİKÇİ: HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de "Herhangi biri ya da birileri böyle bir şey yaptıysa kınıyorum. Kabul edilemez bir durum. Aynı havayı soluduğumuz can dostlarımıza hep birlikte hem belediye hem vatandaş olarak sahip çıkmak zorundayız. Göreve geldiğimizden günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütüyoruz. Rehabilitasyon merkezi oluşturduk. Aşı, kısırlaştırma ve küpe takma işlemlerinin ardından sokak hayvanı alındığı yere bırakılıyor. Şu günlerde Kumluca Belediyesi ile iş birliği yaptık. Sokaktan aldığımız köpeklerimizi masraflarını karşılayarak Kumluca'da kısırlaştırıp aşıları yapıldıktan sonra Finike rehabilitasyon merkezinde de birkaç gün tedavisinin tamamlanması için bekletiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi...
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal...
'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Donald Trump Abdulhamit Gül Vladimir Putin
Magazin Uğur Akkuş Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Burcu Kıratlı
Spor Falcao Berkay Şahin Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Finike'de ölü bulunan 7 köpekte zehirlenme şüphesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:53:08. #1.14#