Finike Belediye Başkanı Geyikçi, pehlivanlara kispet hediye etti
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Finike Belediye Başkanı Geyikçi, pehlivanlara kispet hediye etti

Finike Belediye Başkanı Geyikçi, pehlivanlara kispet hediye etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, pehlivanları ziyaret ederek kispet hediye etti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, pehlivanları ziyaret ederek kispet hediye etti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Finikeli pehlivanları ziyaret ederek, kispet hediye etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Finike İrfan Uğurlu Stadı'nda çalışan pehlivanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yılı aşkın süredir yapılamayan ve Güreş Federasyonu tarafından Türkiye genelinde 4 yerde yapılacak sezonun ilk güreşlerine hazırlanıyorlar.

Finike ve yöresinde ata sporu yağlı güreş halk tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden başkan Geyikçi, "Her zaman pehlivanların ve ata sporu yağlı güreşin destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizlerden önce saygılı olmanızı daha sonra azimli olmanızı ve gittiğiniz her yerde Finike'yi en iyi şekilde temsil etmenizi rica ediyorum. Spor birleştirici güçtür ve spor kardeşliktir. Bu pandemide Finike güreşlerini yapamadık, ancak yapılacak olan güreşlerimizin en güzel şekilde yapılacağına inanıyorum. Kumluca'da güreş sezonu açılacak. Pandemi sona erdiğinde Finike Altın Portakal Güreşlerini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından pehlivanlara kispet hediye eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, pehlivanlardan başarı sözü aldı.

Finike Belediye Başkanı Geyikçi, pehlivanlara kispet hediye etti
Finike Belediye Başkanı Geyikçi, pehlivanlara kispet hediye etti
Finike Belediye Başkanı Geyikçi, pehlivanlara kispet hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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