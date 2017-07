Fındıkpınarı'nda Futbol Turnuvası Heyecanı Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında düzenlenen Fındıkpınarı Futbol Turnuvası'nı başladı.



8 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan anısına düzenlenen Fındıkpınarı Futbol Turnuvası, Fındıkpınarı Futbol Sahası'nda oynanan 1. hafta maçları ile başladı. Turnuvanın açılış vuruşunu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaptı. Turnuva vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tribünü dolduran vatandaşlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular rakipleri ile dev Türk Bayrağı açarak birliktelik mesajı verdi. 1. hafta maçlarında karşı karşıya gelen takımlar kıyasıya mücadele ederken, maçlar fair-play havasında geçti. Turnuvada, 24 köy takımı, 5 hafta boyunca her Cumartesi ve Pazar günleri 2'şer grup halinde oynanacak maçlarda şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Turnuva, 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü oynanacak final maçı ile son bulacak. Final maçı sonrası düzenlenecek ödül töreni ile ödüller sahiplerini bulacak.



Büyükşehir'in katkısı ile turnuvaların daha güzel olduğunu vurgulayan seyirci Enes Bulut, "Turnuva çok güzel geçiyor. Zaten bu turnuvanın kuruluş amacı insanların kaynaşması, birbirine destek olması, dostluk, kardeşlik. İki yıldır Büyükşehir Belediyesi bu turnuvayı düzenliyor. Onun öncesinde biz katılım parası vererek turnuvaya katılabiliyorduk. Katılım parası da az olunca ne sahaya bakım oluyordu, ne de turnuva ile ilgili tam olarak bir şeyler yapılıyordu. Burhanettin Başkanımız sağ olsun çantamızı, tozluklarımızı, formamızı kısacası bize lazım olan her şeyi tedarik etti. Bunun için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin bu turnuvayı sahiplenmesi, el atması çok iyi oldu. Önceden böyle değildi. Çok fazla eksiğimiz vardı. Ama artık her şeyimiz tam. Burhanettin Kocamaz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN