Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi oyuncuları kimler? Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu nedir?
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Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi oyuncuları kimler? Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu nedir?

Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi oyuncuları kimler? Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu nedir?
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Orijinal adı ''The Nutcracker and the Four Realms'' olan Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarından film severlerle buluşuyor. Peki, Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi oyuncuları kimler? Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Lasse Hallström ile Joe Johnston'un oturduğu, senaryosunu Senarist Ashleigh Powell ve E.T.A. Hoffmann'ın kaleme aldığı Fındıkkıran ve Dört Diyar filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi oyuncuları kimler? Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

• Morgan Freeman

• Helen Mirren

• Keira Knightley

• Richard E. Grant

• Mackenzie Foy

• Matthew Macfadyen

• Ellie Bamber

• Jayden Fowora-Knight

• Miranda Hart

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç Clara'nın istediği tek şey bir anahtardır. Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası Drosselmeyer'ın ona geleneksel parti sırasında verdiği ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin paha biçilemez altın tarağını bulunduran kutunun anahtarıdır.

Ancak bu anahtar garip ve esrarengiz bir paralel dünyada kaybolmuştur. Clara bu paralel dünyada bir fare çetesiyle, Çiçekler Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi olmak üzere 3 boyuta hükmeden hükümdarlarla ve yolculuğunda ona eşlik edecek olan Phillip isimli bir askerle tanışır.

Clara ve Phillip, despot Zencefil Anne'nin yönetimindeki 4. boyutta da anahtarı aramak ve dengesi bozulmuş olan paralel evrene denge getirebilmek için cesur olmalıdır.

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Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi oyuncuları kimler? Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu nedir? - Haberler
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