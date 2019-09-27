Fındık hırsızlığı iddiası

Fındık hırsızlığı iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

27.09.2019 21:17

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu, fındık çuvallarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Köydeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.D. (20) ve Y.D'yi Kızılca köyünde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
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