Fındık dallarını temizlemek isterken feci şekilde can verdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bahçesindeki fındık dallarını temizlemek için yaktığı ateşe düşen bir kişi, hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bahçesindeki fındık dallarını temizlemek için yaktığı ateşe düşen bir kişi, hayatını kaybetti.

Olay, Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesindeki dalları temizlemek için ateş yakan Mehmet Alkan (59), dalları tutuşturduğu sırada dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü. Alkan'ın ateşe düştüğünü gören eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, eşinin bütün çabalarına rağmen ateşin içinden çıkaramadığı Alkan'ın, hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi. Alkan'ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı