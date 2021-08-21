Filografi kursunu tamamlayan kursiyerlerden Karabük Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret

Karabük'te "Çelik Kentin Yürekli Çocukları" projesi kapsamında filografi kursunu tamamlayan kursiyerler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.

Karabük'te "Çelik Kentin Yürekli Çocukları" projesi kapsamında filografi kursunu tamamlayan kursiyerler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Karabük Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında filografi kursunu bitiren kursiyerler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi tarafından kabul edildi.

Gençlerin yaptığı el emeği çalışmaları inceleyen Tuğ, kursiyerlere ve eğitmenlerine hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu