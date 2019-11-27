27.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:34

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Film Yönetmenleri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Film Yapım-Yönetim Geliştirme Akademisi" toplantısı yapıldı.

Beyoğlu Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından projeleri desteklenmek üzere kabul gören sinemacılar ve Film Yönetmenleri Derneği adına yönetmen Reis Çelik katıldı.

Toplantıda konuşan senarist ve yönetmen Çelik, projenin içeriğine dair katılımcıları bilgilendirdi.

Çelik, projenin temel amacının Kültür ve Turizm Bakanlığından destek almış filmlerin, sete gitmeden sinemanın her alanında bir ön eğitimden geçmesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle ilk filmlerini yapacak sinemacılar bu konuda deneyimsiz olduğu için filmlerine başlamadan önce yeterli bir ön çalışma ortamı bulamıyorlar. Bu yüzden yapım süresi ve sonrasında farkında olmadan birçok hataya düşüyor. Bunun önüne geçebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile beraber yapımcılık, yönetmenlik, oyuncu seçimi, çekim teknikleri ve post production süreçleri konusunda deneyimli sinemacıların deneyimlerini paylaşabileceği, birebir danışmanlıklarıyla ilk filmlerini çekecek sinemacıların projelerini daha hazır nasıl getirebileceği bir proje geliştirdik. Bunun da çok faydasını gördük."

Yapım-Yönetim atölyesinde projelerin yapım, yönetmenlik, cast, teknik ve dağıtım-pazarlama başlıklarında ele alınacağını aktaran Çelik, çalışmanın herkesin katılabildiği genel eğitim programları ve proje bazlı birebir atölyeler şeklinde ikiye ayrıldığını ifade etti.

Çelik, birebir atölyelere başvuran her proje için danışman belirleneceğine dikkati çekerek, "Atölye eğitmenleri Coşkun Aral, Biket İlhan, Mahmut Fazıl Coşkun, Esin Küçüktepepınar, Azize Tan, Reis Çelik, Sevinç Yeşiltaş, Yamaç Okur, Serkan Çakarer, Melik Saraçoğlu, Faysal Soysal, Atalay Taşdiken, Muzaffer Hiçdurmaz, Semir Aslanyürek, Derviş Zaim, Tevfik Başer, Necati Şahin, Feza Çaldıran, Engin Cebiroğlu ve Metin Bozkurt isimlerinden oluşacak" dedi.

Geçen yıllardan farklı olarak bu yılki projede değişen sinema yasasının sinemacılara anlatılması için özellikle gayret sarf edileceğini dile getiren Çelik, "Yeni yönetmelik, yeni tip sözleşme ve muhasebeleme sisteminin sinemacılara doğru anlatılması çok önemli çünkü destek alan yapımlar desteğin hangi yollarla verileceğini veya ne tür kesintiler olabileceğini çok hesap edemiyorlar. Sürecin doğru yönetilmesi için bakanlık yetkilileri ve sinemacıları bir araya getirip toplantılar gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Katılımcılara ayrıca proje boyunca gerçekleştirilecek projenin amacının, programının ve katılımcılarının bilgisinin yer aldığı bir kitapçık dağıtıldı.

Toplantının ardından sinemacılar tarafından projeye dair soru yöneltildi ve sohbet edildi.

Kaynak: AA