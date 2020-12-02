Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar
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Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar

02.12.2020 08:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 08:16
Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar

Brezilya'da ağır silahlı soyguncular, 10 araçla geldikleri şehirde birden fazla banka şubesini soydu. Polisle çatışan hırsızlar, kaçarken çaldıkları paranın bir kısmını da sokaklara saçtı.

Santa Catarina eyaletine bağlı Criciuma kentinde ağır silahlı soyguncular, sabah saatlerinde kentte bulunan birden fazla banka şubesine saldırdı. Saldırganlar, yerel saatle 02.00 sıralarında yaklaşık 10 araç ile şehre giriş yaparak güvenlik güçlerinin müdahalesini önlemek amacı ile şehre girişi sağlayan tüneli birkaç aracı ateşe vererek kapattı. Yaklaşık 2 saatte 4 banka şubesine saldırarak ATM'leri havaya uçurdular.

PARALARI SOKAĞA SAÇTILAR

Soygunun ardından şehirden kaçmayı başaran saldırganlar, çaldıkları paraların bir kısmını ise sokaklara saçtı. Sokaklardan paraları toplamaya çalışan en az 4 kişi, polis tarafından gözaltına alınırken; polisin tahminen 150 bin dolar kurtarmayı başardığı belirtildi.

Film gibi banka soygunu! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar

BELEDİYE İŞÇİLERİNİ REHİN ALDILAR

Saldırganlar, polisle girdikleri çatışmada yaya geçitlerini boyayan belediye işçilerini rehin alarak canlı kalkan olarak kullandı. Çatışmada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

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Film gibi banka soygunu! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar

'EVDEN AYRILMAYIN' ANONSU YAPILDI

Criciuma Belediye Başkanı Clesio Salvaro yaptığı açıklamada, saldırganların işçileri serbest bıraktığını aktarırken; halkın güvenliği için saldırganlara ateş etmemesi için polise emir verdiğini ifade etti. Salvaro halka seslenerek, "Sizden evde kalmanızı, evden ayrılmamanızı ve tüm önlemlerinizi almanızı istiyorum. Ailelerinize ve dostlarınıza söyleyin. Bırakın polis işini yapsın" dedi.

Geçen yıl Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'da da benzer bir soygun gerçekleşmişti. Yaklaşık 20 hırsız, birkaç ATM'yi havaya uçurmuştu. Olay yerine gelen polisle çıkan çatışmada 11 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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