Filiz Erkal'dan yürek yakan İbrahim Erkal paylaşımı!

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal, ölümünün 4'üncü yılında anılıyor. Öldüğü zaman kucağında yeni doğan bebeğiyle kalan eşi Filiz Erkal, yaptığı duygusal paylaşımıyla yürekleri sızlattı.

Filiz Erkal'dan yürek yakan İbrahim Erkal paylaşımı! Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 yıl önce yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. İbrahim Erkal'ın ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulunan Filiz Erkal, "Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin