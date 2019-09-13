Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine "Gazze, İsrail" yazması tepki çekti
Fransa'nın Val-de-Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak Gazze, İsrail yazıldı. Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi
13.09.2019 16:00
Fransa'nın Val-de-Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak "Gazze, İsrail" yazıldı.
Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com