Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine "Gazze, İsrail" yazması tepki çekti

Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine "Gazze, İsrail" yazması tepki çekti

Fransa'nın Val-de-Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak Gazze, İsrail yazıldı. Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi

13.09.2019 16:00
Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine

Fransa'nın Val-de-Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak "Gazze, İsrail" yazıldı.


Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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