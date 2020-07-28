Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı Filistin'de yapılan bir sosyal deneyde; muhabir, Filistinli gence "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye sordu. Resmin İsrail bayrağı olduğunu gören genç, muhabire tokat atıp saldırdı.

Filistin'de ilginç bir sosyal deney gerçekleştirildi. Filistin sokaklarında bir muhabir, vatandaşlara "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misiniz?" diye sorup o anları kayda aldı. Muhabir, Filistinli bir gence yine aynı soruyu yöneltti ancak resmin İsrail bayrağı olduğunu gören genç muhabire tokat atıp saldırdı.

ÖNCE KABUL ETTİ, RESMİ GÖRÜNCE KÜPLERE BİNDİ

Filistinli genç muhabirin sorduğu, "Bin dolar karşılığında bu resmi öper misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Muhabir cebinden İsrail bayrağının olduğu kağıttan resmi çıkarınca Filistinli genç gördükleri karşısında küplere bindi ve tokat attı. Genç, muhabire art arda tokat atarken araya kameraman girdi ve genci sakinleştirdi.