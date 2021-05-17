Filistinli anne, çocuklarının çığlıkları arasında darp edildi!

Filistin'deki tartışmaların odağı olan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde çevirme yapan İsrail güçleri, küçük çocuklarının ve basının gözü önünde bir anneyi kendi arabasında darp etti.

Şiddet olaylarının ve tartışmaların odağında olan Şeyh Cerrah Mahallesi, Kudüs'ün Eski Şehrindeki Müslüman mahallesinin, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile tek bağlantısı olan Şam kapısının tam önünde, stratejik ve tarihi önemi olan bir mahalle.

ÇALINAN EVLERİN KONUMU STRATEJİK

Zira İsraillilerin "tekrar yerleştirilmek" için evler üzerinde hak iddia ederek dava açtığı ve 750 kadar Filistinli ailenin en hafif tabirle mağdur edildiği mahalle de Şeyh Cerrah. İsraillilerin bu mahalleyi Yahudileştirmek istemesinin sebeplerinden biri de Şam kapısı ile dünyayla bağlantısını sürdüren Eski Kudüs'deki Müslüman mahallesini iyice izole hale getirerek deyim yerindeyse "boğmak".

Şeyh Cerrah ve Silwan mahallelerini iki taraftan Yahudileştirerek Eski Kudüs'ü çevrelemek ve içinde yaşayan ve Yahudi olmayan Kudüs'lüleri bölgeyi terk etmeye zorlamak için yapılan bu "ev çalma" stratejisinden istenen sonuç ise iki devletli bir çözüm olduğunda Kudüs'ün İsrail'de ve sözde başkent olarak kalması.

BEZDİRME POLİTİKASI

Bu motivasyonla hareket eden Yahudi siviller ve işgalci İsrail güçleri, her gün başka bir insanlık suçu izleyerek tüm dünyanın gözü önünde "savaş suçu işleyerek bezdirme" politikası güdüyor.

Bu sefer de Şeyh Cerrah Mahallesinde çevirme yapan İsrail güçleri, sürücü kapısını açarak aracının içinde darp ettikleri bir anneyi darp ederken arka koltukta oturan küçük kızlarının çığlıklarını duymazdan geldi. Kameralar ise kayıttaydı.