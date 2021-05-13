Filistin konusunda Batı'nın yapamadığını "Güney" yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni bir apartheid ülke olma utancından kurtaran ve seçimle cumhurbaşkanı olan ilk Afrikalı lider Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, Batı'nın aksine Filistin'e net bir şekilde sahip çıktı