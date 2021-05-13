Filistin konusunda Batı'nın yapamadığını "Güney" yaptı
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Filistin konusunda Batı'nın yapamadığını "Güney" yaptı

Filistin konusunda Batı'nın yapamadığını 'Güney' yaptı
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni bir apartheid ülke olma utancından kurtaran ve seçimle cumhurbaşkanı olan ilk Afrikalı lider Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, Batı'nın aksine Filistin'e net bir şekilde sahip çıktı

Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz

Zwelivelile Mandla Mandela, "Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz. Filistin'deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da, dün İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki vahşetine karşı protestolar düzenlendi. Torun Mandela, bizzat katıldığı protestolarda Filistinlilerin katledildiğine veya hapsedildiğine şahit olmaktan derin bir acı duyduklarını belirtti.

Filistin özgür değilse Güney Afrika da özgür değildir

Apartheid utancının ne anlama geldiğini ilk elden tecrübe etmiş bir halka mensup olan torun Mandela, dedesi Nelson Mandela'nın "Filistin özgür olmadıkça, Güney Afrikalıların özgürlüğü tamamlanmamıştır" sözünü hatırlattı.

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Cengiz Büyükuncu
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