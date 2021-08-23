Filistin hükümeti sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının yapılması kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin hükümeti sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının yapılması kararı aldı

Filistin hükümeti sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının yapılması kararı aldı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının uygulanması kararı verdi.

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının uygulanması kararı verdi.

Başbakan Muhammed İştiyye'nin başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Ulusal Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İştiyye, 3. doz aşının sağlık çalışanları, kronik hastalar ve yaşlılardan oluşan ilk sıradaki gruplara uygulanacağını duyurdu.

Akademisyenler, yönetim kadroları ve öğrencilerin yüzde 70 oranında aşılanması gereğine işaret eden İştiyye, yeni öğretim yılının yüz yüze başlaması için bunun gerekli olduğunu, ilk öğretimde 16 yaş ve üzeri öğrencilerin aşılanması için hazırlık yapıldığını kaydetti.

İştiyye, vaka sayılarının artmaya devam ettiğini, özellikle Gazze başta olmak üzere salgından ölüm sayılarının yükseldiğine dikkat çekti.

Aşıya ulaşım konusunda sıkıntı olmadığını dile getiren İştiyye, Batı Şeria'da 70 merkezde, Gazze'de de birçok noktada aşı yapılabildiğinin altını çizdi.

İştiyye, Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 bin Moderna aşısının yarın ülkeye ulaşacağını, Pfizer-BioNTech aşısından satın alınan 1 milyon dozun eylül başında gelmiş olacağını vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 1125 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı 122 bine ulaşırken, 116 bin kişi hastalığı atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Deniz Akkaya Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filistin hükümeti sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının yapılması kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:18:27. #1.15#

title