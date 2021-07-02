Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi
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Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi

Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Filistinlilere yardım için camilerde toplanan para sonrasında, en fazla para toplanan camilere teşekkür belgesi verildi.

Filistinlilere yardım için camilerde toplanan para sonrasında, en fazla para toplanan camilere teşekkür belgesi verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde de, en fazla para 16 bin 880 TL ile Tecde Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami cemaati tarafından verildi.

Yeşilyurt İlçesi Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, Cuma namazı sonrasında teşekkür belgesini Reşadiye Cami imamı Fatih Polat'a takdim etti.

Reşadiye Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Salih Coşar'ın da yer aldığı teşekkür belgesi verilmesi programında konuşan Yeşilyurt İlçesi Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, "Filistin'e yardım kampanyası çerçevesinde Cuma namazı sonrasında toplanan yardımlardan en fazla ilçemizde Reşadiye Cami cemaati tarafından para verildi. Bu nedenle, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimizin teşekkür belgesini takdim ettik. Gerek cami cemaatine ve gerekse cami din görevlilerine teşekkür ediyoruz. Allahu teala, mükafatlarını arttırsın inşallah" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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