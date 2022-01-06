Filistin'deki Ortodoks Hristiyanlar Noel Bayramı'nı kutluyor - Haberler
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Filistin'deki Ortodoks Hristiyanlar Noel Bayramı'nı kutluyor

Filistin'deki Ortodoks Hristiyanlar Noel Bayramı'nı kutluyor
AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Doğu takvimini benimseyen Hristiyan topluluklar, Filistin'in Beytullahim kentinde Noel kutlamalarına başladı.

Doğu takvimini benimseyen Hristiyan topluluklar, Filistin'in Beytullahim kentinde Noel kutlamalarına başladı.

Filistin polisi, kutlamaların güvenliği için yollarda ve kavşaklarda önlem alırken, Süryani Ortodoks Patrik Vekili Rabban Şimon ve Kıpti Ortodoks Patrik Vekili Anba Antonios'un kortejleri Kudüs'ten Beytullahim'e geldi.

Filistin'deki Rum Ortodoksları, Süryaniler, Kıptiler ve Etiyopyalılar doğu takvimini takip eden Hristiyan grupları oluşturuyor.

Batı takvimini benimseyen Hristiyanlar Noel Bayramı'nı 25 Aralık'ta kutlarken, doğu takvimini benimseyen Hristiyanların Doğuş Kilisesi'nde yapılacak kutlamaları bu gece yarısı ayinleri ile sona erecek.

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