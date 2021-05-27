Filistin Büyükelçisi Mustafa: "Türk Milletine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"

Filistin Büyükelçisi Mustafa: "Türk Milletine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr.

Filistin Büyükelçisi Mustafa: "Türk Milletine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"

ANKARA - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Türk Milletinin İsrail saldırılarında mağdur olan Filistin halkını tarihin hiçbir döneminde yalnız bırakmadığını belirterek, "Dost ve kardeş Türk Milletine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Mustafa, Diyanet TV'de yayınlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Aykut Burak Şimşek tarafından hazırlanıp sunulan "İyilik Vakti" programına katıldıktan sonra Filistin'de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnsana teşekkür etmeyenin Allah'a da şükretmeyeceğini ifade eden Mustafa, şu ifadeleri kaydetti: "Zalim İsrail'in halkımıza yönelik saldırıları boyunca bize destek olan, yanımızda duran, bize destek olan, dost ve kardeş Türk Milletine çok teşekkür ederiz. Bu desteğin Türkiye'nin tüm şehirlerinden geldiğini görmek de ayrıca bizi mutlu etti. Milli ve ulusal haklarımızı savunan, işgali kınayan Türk Milleti ve Türk iktidarından beklediğimiz ve onlara yakışan da budur. Biz şu an İsrail işgali sonrasında Gazze'de oluşan tahribatı onarmaya, yeniden inşa etmeye başladık. Ama Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki savaşımız henüz bitmedi. Siyonist hükümetin desteği ile İsrail çeteleri Müslümanların en kutsal yeri olan Mescid-i Aksa'ya her gün girip gerçekleri değiştirmeyi çalışıyor."

"Filistin tüm haklarına kavuşana kadar mücadelemiz devam edecek"

Filistin halkı olarak Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü savunacaklarına ant içtiklerini ve bunun sözünü verdiklerini belirten Mustafa, şöyle devam etti:

"Bu savaşı birlikte vereceğimizden eminiz, Allah'ın izniyle İsrail ne kadar güçlü olursa olsun, Filistin halkının iradesini kıramayacaktır. Filistin halkı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin başta özgürlük ve dönüş olmak üzere tüm haklarına kavuşana kadar mücadelesini sürdürecek. İnşallah yakın zamanda Kudüs özgürlüğüne kavuşmuş olur ve hep birlikte orada namaz kılarız. Mescid-i Aksa'nın minarelerinde özgür Filistin devletinin bayrakları dalgalanır. Size teşekkür ediyoruz ve sizinle dost olduğumuzdan dolay gurur duyuyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş