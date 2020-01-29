Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre
Haberler » Dünya » Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre - Haberler

Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre

Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.

29.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:17
Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre

Fİlipinler'in Manila şehrinde anısına bir kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.


Ülkedeki basketbol ve Kobe hayranları tarafından yapılan dev resim haftasonu gelen üzücü helikopter kazası haberi nedeniyle yapıldı. Bu kazada basketbolun efsane haline gelen isimlerinden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant hayatlarını kaybetmişlerdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler