Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında
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Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında

Filipinler'de Noel ve doğum günü kutlamalarında hindistan şarabı tükettiği bildirilen 11 kişi öldü, en az 300 yüz kişi de tedavi görüyor.

23.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:05
Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında

'in başkenti Manila'nın iki ayrı semtinde hindistan cevizi şarabı tüketen en az 11 kişinin öldüğü, 3 yüzden fazla kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralı iki kişinin durumunda iyileşme görüldüğü de gelen haberler arasında.


Sağlık Bakanlığı yetkilileri yapılan kan testlerinde ve alınan örneklerde lambanog adı verilen ve ülkede sıklıkla tüketilen hindistan cevizi şarabına rastlandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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