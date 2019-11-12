Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı
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Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı

Filipinler Doğu Samar eyaletinde bulunan Borongan'da Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi olduğu düşünülen bir grupla Filipinler Ordusu arasında Pazartesi akşamı çıkan çatışmada 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.

12.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:00
Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı

Doğu Samar eyaletinde bulunan Borongan'da Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi olduğu düşünülen bir grupla Filipinler Ordusu arasında Pazartesi akşamı çıkan çatışmada 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.

Borongan'ın Pinanagan kentinde Filipinler Ordusu 14'üncü Birliği, Filipinler Komünist Partisi'nin askeri kanadı olarak kurulan NPA üyesi oldukları düşünülen yaklaşık 50 kişiyle çatışmaya girdi. Silahlı çatışmanın ardından bölgede altı patlayıcı maddenin kullanıldığı belirtildi. Saldırıda 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı. 


Kaynak: DHA
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