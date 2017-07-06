Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkent Manila'nın yaklaşık 580 km'lik (360 mil) güneybatısında yaklaşık 41 km'lik (26 mil) derinlikte meydana gelen depremde hasar veya yaralanma olup olmadığıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

AMERİKA'DA DA 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD'nin Montana eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lincoln kentinin yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda olan depremin, 4 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.Can veya mal kaybına yol açmayan depremin ardından bir artçı sarsıntı hissedildi. Deprem, merkez üssüne 55 kilometre mesafedeki eyalet başkenti Helena'da da hissedildi.