Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede tsunami uyarısı verildi.

Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Mati kentinin 80,5 kilometre güneydoğusu olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 65,6 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
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