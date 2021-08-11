Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede tsunami uyarısı verildi.
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede tsunami uyarısı verildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Mati kentinin 80,5 kilometre güneydoğusu olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 65,6 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün