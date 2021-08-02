Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman? Filenin sultanları isimleri!

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2 Ağustos Pazartesi günü Rusya ile karşı karşıya gelen ve Rusya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı eşleşmeleri! Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman? Filenin sultanları isimleri! Olimpiyat voleybol maçları! Voleybol filenin sultanları!

FİLENİN SULTANLARI EŞLEŞMELERİ

Gruptan 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde rakibi Sırbistan veya Güney Kore olacak.

FİLENİN SULTANLARI İSİMLERİ

Simge Aköz

Cansu Özbay

Şeyma Ercan

Meryem Boz

Hande Baladın

Meliha İsmailoğlu

Eda Erdem Dündar

Zehra Güneş

Naz Aydemir Akyol

Aslı Kalaç

Fatma Yıldırım

Ebrar Karakurt