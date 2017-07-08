Filenin Sultanları Belçika'yı Yendi
FIVB World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci maçında A Bayan Voleybol Milli Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
FIVB World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci maçında A Bayan Voleybol Milli Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
---KÜNYE---
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Fabrice Collados, Jiang Liu
Türkiye: Kübra Çalışkan, Fatma Yıldırım, Nur Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Meryem Boz, Hande Baladin, Çağla Akın, Gizem Hatice, Seyma Ercan, Meliha İsmailoğlu, Gamze Alikaya, Aslı Kalac, Melis Yılmaz, Beyza Arıcı,
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Belçika: Celine Van Gestel, Natalie Lemmens, Kaja Grobelna, Jasmien Biebauw, Dominika Strumilo, Van de Vijver, Amber de Tant, Jodie Guilliams, Charlotte Leys, Freya Aelbrecht, Britt Herbots, Marlies Janssenes, Lisa Neyt
Başantrenör: Gert Vande Broek
Setler: 23-25, 25-20, 25-20, 25-16
Süre: 116 dakika (31, 30, 29, 26)
(Cem Geçim / İHA)