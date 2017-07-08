Filenin Sultanları Belçika'yı Yendi

Filenin Sultanları Belçika'yı Yendi

FIVB World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci maçında A Bayan Voleybol Milli Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları Belçika'yı Yendi

FIVB World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci maçında A Bayan Voleybol Milli Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

---KÜNYE---

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Fabrice Collados, Jiang Liu

Türkiye: Kübra Çalışkan, Fatma Yıldırım, Nur Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Meryem Boz, Hande Baladin, Çağla Akın, Gizem Hatice, Seyma Ercan, Meliha İsmailoğlu, Gamze Alikaya, Aslı Kalac, Melis Yılmaz, Beyza Arıcı,

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Belçika: Celine Van Gestel, Natalie Lemmens, Kaja Grobelna, Jasmien Biebauw, Dominika Strumilo, Van de Vijver, Amber de Tant, Jodie Guilliams, Charlotte Leys, Freya Aelbrecht, Britt Herbots, Marlies Janssenes, Lisa Neyt

Başantrenör: Gert Vande Broek

Setler: 23-25, 25-20, 25-20, 25-16

Süre: 116 dakika (31, 30, 29, 26)

(Cem Geçim / İHA)