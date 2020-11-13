Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor
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Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor

13.11.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:53

Kütahya'nın Emet ilçesinde yerinden kopan direk, tellerde asılı kaldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yerinden kopan direk, tellerde asılı kaldı. Fıkra gibi olayı gören gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için adeta sıraya girdi.

Emet ilçesi Eğrigöz köyü girişinde telefon tellerinde asılı olan direk vatandaşların ilgisini çekti. İlçe merkezinden asılı olan direğin olduğu bölgeye fotoğraf çekmek için giden vatandaşlar, "Biz böyle bir şey hayatımız boyunca görmedik. Burada bir şeyler ters gidiyor, normalde direğin telleri taşıması gerekirken burada teller direği taşıyor. Yerden 5 metre yükseklikte ilginç bir görüntü oluşmuş, biz de burada fotoğraf çekip bu ters durumu sosyal medyadan yayınladık. Tüm bunları yaparken kendimizi gülmekten alıkoyamadık" dedi.

Asılı kalan direğin daha ne kadar bu şekilde kalacağı merak konusu oldu. - KÜTAHYA

Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor
Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor
Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor
Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor
Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor
Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor
Fıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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