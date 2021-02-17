Fifa 21 sistem gereksinimleri | FIFA 21 kaç GB?

Fifa 21 Electronic Arts şirketi tarafından tasarlanılan ve bu şirketin yayımcılığını yapan spor simülasyon yapan video oyunu diyebiliriz. Fifa 19 Haziran 2020 tarihinde duyurulmuştu. Oyunda bu sene moda ikonu olarak Eric Cantona yer almakta. Merakla beklenen Fifa 21 sistem gereksinimleri ve FIFA hakkında sorulan yanıtları derledik...

Bunun yanı sıra oyunda bu sene farklı oyun konsolları için farklı yeniliklerde yapmaya hazır olacak. Oyunseverler bu sayede PS4'ten oyunu oynuyorsa PS5'e direkt hiç bir online bilgileri kaybolmadan geçiş yapabilecek. Bu detay oyunseverleri çok mutlu edecekmiş gibi görünüyor.

FIFA 21 YENİLİKLERİ

KARİYER MODU:

Kariyer modunda insanların senelerce eleştirilerinin sonrasında teknik direktörlük moduna çeşitli yenilikler gelecek. Bu yeni detaylar arasında oyuncuların oyunda zamanlı değişikler sonrasında oyun aksiyonlarına ek olarak maçlara anlık olarak giriş ve çıkış yapmalarına izin veren bir maç simülasyonu geleceğini söylemek mümkün. Oyun içinde haftalık antreman programlarına uygun ve oyuncularo kendi mevkilerinin dışında oynatma ve eğitme yeteneği, maç ritmi ve gelişme gibi yeni yenilikler, alt yapı sistemi, transfer anlaşmalarında kullanılacak kredi seçeneği ve daha fazla transfer gelişimi için özellikler olacak.

VOLTA FUTBOL 21:

Fifa volta modu Fifa 20'den alışkın olduğumuz bir detay. Ve artık Fifa 20'de de olacak. Fifa volta modu sayesinde daha güzel bir oyun deneyimi ve daha değişik seçeneklerle oyuncular karşılaşmış olacak. Buna ek olarak beş yeni mekanda oyuncular için hazır olacak. (Sao Paulo, Paris, Sidney, Dubai ve Milano) olacak.

LİSANLAR:

Fifa 20'de 30'dan fazla lig 700'den fazla klüp ve 17.000'den fazla oyuncu oyunseverler için kullanılmayı bekleyecek. EA Sports, Ağustos 2020'de AC Milan ve Inter Milan ile uzun süreli bir özel ortaklık duyurduğunu oyunseverler ile paylaştı. Juventus, Roma, River Plate FIFA 21'de kendine bu isimlerle yer bulamayacak. Bunun yerine sırasıyla Piemonto Calcio, Roma FC ve Nunez olarak kayıtlara geçecek.

FİFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan