FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi

Üst üste 535 galibiyeti, kendisini adeta yaşan bir efsaneye dönüştürdü. 15 yaşındaki oyuncu Twich'te 557.000, Instagram'da ise 321.000 takipçiye ulaştı.

FIFA 21 EFSANESİ 15 YAŞINDAKİ ANDERS VEJRGANG AÇIKLAMA YAPTI

Bu büyük seri bozulduktan sonra FIFA espor camiası, Ander'in süper zafer serisini tebrik ederek Twitter hesaplarından açıklamalarda bulundu.

"535-1. FIFA'da izlemeyi sevdiğim tek şeydi. Bir daha böylesine bir şeyi asla göremeyeceğiz. Başını dik tut evlat. Seri 536-0'da sona eriyor. İnanılmazsın Vejrgang. Yeni nesil FIFA oyuncuları korkutucu." sözleriyle durumu ifade etti.