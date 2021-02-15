FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi
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FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi

15.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:51
FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi

Danimarkalı efsane yıldız Anders Vejrgang, üst üste gelen galibiyetleriyle adından sıkça söz ettirdi. 15 yaşındaki efsane espor oyuncusu galibiyet serisinden sonra en sonunda FIFA 21'de yenilgi yüzü gördü. Dile kolay 535 maç üst üste kazanan Danimarkalı espor oyuncusu, son maçında 5-1 yenilerek yenilmezlik serisini bozdu.

Üst üste 535 galibiyeti, kendisini adeta yaşan bir efsaneye dönüştürdü. 15 yaşındaki oyuncu Twich'te 557.000, Instagram'da ise 321.000 takipçiye ulaştı.

FIFA 21 EFSANESİ 15 YAŞINDAKİ ANDERS VEJRGANG AÇIKLAMA YAPTI

Bu büyük seri bozulduktan sonra FIFA espor camiası, Ander'in süper zafer serisini tebrik ederek Twitter hesaplarından açıklamalarda bulundu.

"535-1. FIFA'da izlemeyi sevdiğim tek şeydi. Bir daha böylesine bir şeyi asla göremeyeceğiz. Başını dik tut evlat. Seri 536-0'da sona eriyor. İnanılmazsın Vejrgang. Yeni nesil FIFA oyuncuları korkutucu." sözleriyle durumu ifade etti.

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