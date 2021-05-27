FIFA 2021'e göre Süper Lig'in en iyi oyuncuları
Dünyanın en bilindik futbol oyunlardan bir tanesi olan FIFA 2021'de, Türkiye Süper Lig'de en yüksek puanlara sahip futbolcuları sizler için derledik. Detaylar haberimizde!
FIFA oyuncularına bilindiği gibi oyunda gerçek hayattaki gibi yeteneklerine göre puan verilmekte. Bu puanlara göre futbolcular ayrı seviyelere ayrılmış oluyor.
İŞTE EN FAZLA PUANA SAHİP 30 OYUNCU
- Biglia (91)
- Podolski (90)
- Mesut Özil (90)
- Aboubakar (90)
- Davidson (90)
- Sosa (90)
- Caner Erkin (89)
- Caulker (89)
- Rosier (88)
- Falcao (87)
- Marcao (87)
- Fajr (87)
- Ghezzal (86)
- Bakasetas (86)
- Adem Büyük (85)
- Altay Bayındır (85)
- Muslera (84)
- Visca (83)
- Mesut Özil (82)
- Muslera (82)
- Vida (82)
- Perotti (82)
- Larin (82)
- Belhanda (82)
- Mensah (81)
- Davidson (81)
- Ljajic (80)
- Guilano (80)
- Diagne (80)
- Falcao (80)