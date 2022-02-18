Fidanlar dikiliyor Bornova bahara hazırlanıyor

Bornova Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanları bahara hazırlıyor.Bahara hazırlık çalışmaları kapsamında çimlendirme çalışmalarına da hız verildi.

Bornova Belediyesi, bir yandan kent içindeki yeşil alanları genişletmek için çalışmalar yaparken bir yandan da parklarda ve yeşil alanlardaki ağaç varlığını arttırmak için yeni fidanları toprakla buluşturuyor.İmar planlarında park, yeşil alan, rekreasyon alanı veya ağaçlandırma alanı olarak ayrılmış alanlarda büyük, bölge iklimine uygun 5 ile 8 yaş arasında fidanlar dikilerek, kent içinde orman dokusunun oluşturulması hedefleniyor. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan alanlarda yürüyüş yolları ve dinlenme alanları da oluşturuluyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, daha yeşil bir Bornova hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Özellikle pandemi döneminde insanların nefes alıp yürüyüş yapabileceği yeşil alanların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Başkan İduğ, "Bugün 5-8 yaşlarındaki fidanlarımızı belediyemize ait uygun alanlara dikiyoruz. Vatandaşlarımızdan, fidanlarımızı koruyup kollayarak, ağaca dönüşmelerinde bize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

Muhtarlardan teşekkür

Muhtarlar mahallelerindeki ağaçlandırma çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, "Başkanımız parklarımızla ilgili ağaçlandırma, yeşillendirme ve spor alanları konusundaki taleplerimizi çok kısa bir sürede hayata geçiriyor. Başta Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ olmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Şahin Işığan da Bornova Belediyemize park ve yeşil alanlarımızdaki fidan dikme çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Mahallemizde yeşil alanların oluşturulmasına ve fidan dikilmesine devam edilmesini istiyorum. Mahallemizin ağaçlandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bölge iklimine uygun çınar, akasya, ıhlamur, erguvan ,dut, zakkum, manolya, gravilla, çam, söğüt, kavak, tesbih ve akçaağaç türlerinden oluşan fidanların dikimi önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

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