Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek mesleği ne? Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen oyuncu Feyza Civelek, söylemleri ile magazin gündemine geliyor. Peki, Feyza Civelek kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek mesleği ne? Feyza Civelek kimdir?

Adını Feriha Koydum, Kavak Yelleri ve Acemi Cadı gibi başarılı yapımlarda rol alan Feyza Civelek, dikkat çekici söylemleri ile merak konusu oldu. Peki, Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek mesleği ne?

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1995

Kaç yaşında: 25 yaşında

Nereli: İstanbul

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi