Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?
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Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

26.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:03
Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

Özcan Deniz'in eski eşi olan Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Feyza Aktan hayatı ve biyografisi nedir? Merak edilenleri haberimizden ulaşabilirsiniz.

Özcan Deniz'in eski eşi olan Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Feyza Aktan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.

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