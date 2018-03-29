Fetö'yle İltisaklı Şirketlerin Muhasebecisine Hapsi Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, örgütün muhasebecisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selçuk Kızılkaya ile avukatı katıldı.

Sanık Kızılkaya, örgütün sohbetlerine katılmadığını ifade ederek, "Şirketlerin müşavirliği yapıyorduk ancak onların kendi iç muhasebecisi vardır. Örgütle bir bağım yoktur. ByLock programını kullanmadım. Kaçma şüphem yoktur, tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme savcısı, sanığın FETÖ ile iltisaklı derneklerde başkanlık ve başkan yardımcılığı yaptığını, kanun hükmünde kararname ile kapatılana kadar üyeliğinin devam ettiğini, örgütle iltisaklı şirketlerin muhasebeciliğini yaptığını ve kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.