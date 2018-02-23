Fetö Sanığı Eski Yargı Mensuplarına Hapis Cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, 4 eski yargı mensubuna "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, 4 eski yargı mensubuna "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan eski hakimler Bülent Atmaz, Abdulkadir Boz, Bekir Duran ile eski savcı Sami Kurt ve avukatları katıldı.
Sanıklar savunmalarında, silahlı terör örgütüne üye olmadıklarını ve ByLock kullanmadıklarını ileri sürdüler.
Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanıkların, tanık beyanları, ele geçirilen dijital materyaller ve Bylock kullandıkları göz önünde bulundurularak, üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdiği sanıkların, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.