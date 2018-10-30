Fetö Sanığı Eski Yargı Mensubu Çifte Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski yargı mensubu çift 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Şanlıurfa'da bulunan ve tutuksuz yargılanan eski cumhuriyet savcısı Eyyüp Akgül ile eşi meslekten ihraç edilen hakim Songül Akgül, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Çiftin avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Eyyüp Akgül, suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Songül Akgül de herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını sadece görevini yaptığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Eyyüp Akgül'ün ByLock kullandığını, örgütsel görüşmeler yaptığını ve "ev abiliği" görevinde bulunduğunu belirtti.

Songül Akgül'ün de ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını kaydeden savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.