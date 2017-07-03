Fetö'nün "Tsk'daki Uyuyan Hücreleri" Davası Sanık Savunmalarıyla Devam Etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde görev almayıp daha sonra gerçekleştirecekleri faaliyetleri için kendilerini gizledikleri iddiasıyla 45 sanığın yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görev almayıp daha sonra gerçekleştirecekleri faaliyetleri için kendilerini gizledikleri iddiasıyla 45 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 40 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 4 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu. Sanık yakınları ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddettiler. Darbe girişiminde yer almadıklarını öne süren sanıklar, tahliyelerini talep ettiler. Savunmaların ardından duruşma ertelendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TSK'daki uyuyan hücreleri"yle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirilen Hasan Pakır, merkeze alınan Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede, diğer 38 şüpheli hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL