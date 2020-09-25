FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis

25.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:31
FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral'a, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezası verildi.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral'a, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Oral ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Oral, önceki beyanlarını tekrarladı, hakkındaki suçlamları kabul etmedi.

Örgütün yöneticilerinden olmadığını öne süren Oral, sağlık sorunları nedeniyle hükümle birlikte hakkında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatının da beyanı alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Oral'ı, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca hükümle birlikte Oral'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İmam olduğunu kabul etmişti

Reşat Nazmi Oral, savcılık sorgusunda 1983'te FETÖ ile tanıştığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine "Usame" kod adını verdiğini, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiğini belirtmişti.

Sanık Oral, "mahrem hizmetler" sınıfında yer aldığı sırada, FETÖ'nün firari yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi'nin, "Usame"nin dikkat çekeceği gerekçesiyle "Metin" kod ismini kullanmasını istediğini aktarmıştı.

Eşinin 2010'da Gaziantep'e tayini çıktığını, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı yapan "Hacı Murat" kod adlı Ali Semerci'nin talimatıyla örgütsel faaliyetlerine burada da devam ettiğini anlatan Oral, daha sonra 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğunu belirtmiş ve ve bu süreçte neler yaptığını anlatmıştı.

Oral, itiraf içeren söz konusu beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Özlem Yıldız Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Babel Sörloth Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:40:46. #1.15#
title