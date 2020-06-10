"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
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"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının şiddetlendiği günlerde söylediği "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" sözleri sonrası suç duyurusunu üzerine ifadeye çağrıldı.

10.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:56

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasının hareketlendiği günlerde, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" çıkışını yapan ve AK Parti cephesinden yoğun tepki gören eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ şikayet üzerine ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, AK Partili vekillere, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunma çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısı sonrası vekiller, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Başsavcılığı, 6 AK Partilinin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI ÜZERİNE SUÇ DUYURUSU

Başbuğ FETÖ'nün siyasi ayağı için "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" demiş, Erdoğan da "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" demişti. Erdoğan'ın AK Partili vekilleri suç duyurusunda bulunmaya çağırmasının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BAŞBUĞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Başbuğ'un suç duyurusuna konu olan sözleri şöyleydi; "26 Haziran 2009'da bu iki konuyu içeren kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. 'Araştırsınlar' diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız."

Başbuğ, savcılığın talimatı kapsamında İstanbul'da ifade verecek.

Güncel Manşet

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