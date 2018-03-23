Fetö'nün "Samsun Bölge Öğrenci Sorumlusu"Nun Eşi Adliyede

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen Ragibe Öner'in eşi Ahmet Öner, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen Ragibe Öner'in eşi Ahmet Öner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlı, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı.

Çift, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde 15 Mart'ta hücre evinde yakalanmış, Ragibe Öner'in ByLock uygulamasına 196 bin 618 kez giriş yaptığı tespit edilmişti. Ragibe Öner, dün tutuklanmıştı.