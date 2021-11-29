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FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY üyeliği suçundan öğretmenlikten ihraç edilen ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 'küçük bölge ablası' Sultan Yılmaz, yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY üyeliği suçundan öğretmenlikten ihraç edilen ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 'küçük bölge ablası' Sultan Yılmaz, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2016 yılında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında adli işlem yapılan ve KHK kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen Sultan Yılmaz'ın, Fatih Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Hakkında 7 yıl 6 ay keşinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütünde 'Küçük bölge ablası' pozisyonunda olan Sultan Yılmaz, polis baskınıyla yakalandı. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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