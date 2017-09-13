Fetö Derneği Yöneticilerine Hapis Cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına 2012 yılında yapılan zabit katipliği sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Kayseri Üniversite Mezunları Derneğinin (KÜMDER) yöneticisi ve üyesi 8 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Kahraman, İbrahim T, Tuna Altınışık, Atilla Ersoy, Oğuz Ertaş, Tamer Atlı, Ercan Yavuzaslanoğlu ve İhsan Kutlu, tutuksuz sanıklar A.S, A.B. ve H.K. ile avukatları katıldı.



Savcı, mütalaasında tutuklu sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanıkların ise beraatini istedi.



Bunun üzerine savunma yapan tutuklu sanıklardan eski KÜMDER Başkanı Kahraman, KHK ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğine de üyeliğinin bulunduğunu anımsattı. ByLock programını kullanmadığını iddia eden Kahraman, Bank Asya'da belli bir birikiminin bulunduğunu belirtti.



Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Kahraman, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.



Diğer sanıklar da örgütün haberleşme programı Bylock'u kullanmadıklarını belirterek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.



Duruşmaya ara veren heyet, sanıklardan Kahraman, Ertaş, Altınışık, Yavuzaslanoğlu, Atlı ve Kutlu'ya 8 yıl 9'ar ay, Ersoy'a 7 yıl 6 ay ve İbrahim T'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz 3 sanığın beraatine karar veren heyet, İbrahim T'nin tahliyesine hükmetti.