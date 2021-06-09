FETÖ'den yargılanan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis istemi
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FETÖ'den yargılanan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'den yargılanan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atasoy hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Serdar Atasoy'un İzmir Atatürk Yatılı Erkek Lisesi'nde okuduğu dönem FETÖ ile tanıştığı ve kendisinden sorumlu mahrem imamı tarafından Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı belirtildi. Sınavda çıkabilecek soruların ise örgüt tarafından Atasoy'a verildiği kaydedildi.

RÜTBESİNİ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN TAKMIŞ

Serdar Atasoy'un Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim aldığı sırada İstanbul'un Altunizade semtinde bulunan FEM Dershanesi'nin en üst katında elebaşı Fetullah Gülen tarafından kendisine teğmen rütbesinin takıldığı ve Gülen'in elini öptüğü belirtildi. Kurmaylık sınavında ise askeri kültür ve genel kültür sorularının büyük bir kısmının kendisine verildiği ve Atasoy'un sınavı bu şekilde kazandığı ifade edildi. Askeri ve mahrem yapılanmada 26 kişiyi tespit eden Atasoy'un Kars, İstanbul ve Kıbrıs'ta görev yaparken örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hat kullanarak iletişime geçtiği de iddianamede yer aldı.

Muvazzaf asker olarak görev yaptığı dönemde örgüt mensupları sayesinde sınav sorularına ulaştığı kaydedilen Atasoy hakkında hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin cevap kağıdını içerik itibarıyla başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenlediği, oluşturduğu sahte belgeyi hile unsuru olarak kullanıp kamu kurumu niteliğindeki Genelkurmay Başkanlığını aldatarak sınava giren diğer adaylar zararına ve kendi yararına olacak şekilde sınavı kazandığına dair resmi belgeyi düzenlettirdiği tespit edilmiştir. Sınavı kazanmasıyla Harp Akademisi tarafından düzenlenen kurstan mezun olup akabinde kurmay olduğu, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle haksız şekilde daha fazla maaş alarak kamuyu zarara uğrattığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği belirlenmiştir" denildi.

İddianamede Atasoy için 32,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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